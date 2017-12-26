Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
Министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи, включив в «черный список» двух официальных лиц из правительства и партийного руководства КНДР. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
В частности, санкции были введены против замдиректора военно-промышленного департамента Трудовой партии Кореи Чонг Сик Кима, а также против вице-председателя департамента при Центральном комитете партии Ри Пьонг Чо.
По данным американской стороны, указанны лица отвечают за ключевые направления развития северокорейской ракетной программы. Чонг Сик Ким занимается вопросами перехода с жидкого топлива на твердое, а Ри Пьонг Чон вовлечен в разработку межконтинентальных баллистических ракет.
Напомним, в связи с продолжающимися ракетно-ядерными испытаниями Пхеньяна в последние несколько месяцев США значительно усилили санкционное давление на КНДР, включил в «черный список» более 70 северокорейских граждан и компаний.
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