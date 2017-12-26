2017-12-26T22:28:41+03:00
Общество

Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского

Супруга композитора сообщила, что Владимира Шаинского планируется похоронить в американском Сан-Диего
Денис СУХОВ
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Стало известно, где похоронят Владимира ШаинскогоСтало известно, где похоронят Владимира ШаинскогоФото: ТАСС
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Композитора Владимира Шаинского скорее всего похоронят в американском Сан-Диего, где он проживал в последние годы. Об этом сообщила его супруга Светлана Шаинская.

«В настоящее время мы решаем этот вопрос, хотя сейчас в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно. Но пока мы планируем захоронить здесь (в Сан-Диего), хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта», - рассказала Светлана Шаинская в интервью ТАСС.

Она отметила, что ей будет тяжело самостоятельно организовать похороны в другой стране.

«Одна я, к сожалению, не смогу это сделать, да и сейчас я эмоционально очень измучена», - призналась Шаинская.

По ее словам, покойный композитор не оставил завещания о месте захоронения и вообще «не очень любил об этом говорить». Супруга композитора также рассказала, что Владимир Шаинский умер в больнице 25 декабря в два часа ночи, не приходя в сознание.

Ранее смерть Владимира Шаинского подтвердил его сын Вячеслав.

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