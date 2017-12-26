Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии

26 Дек. 22:45 2017-12-26T22:45:00+03:00

Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что без взаимодействия с СНГ и ОДКБ невозможно противостоять современным вызовам и террористическим угрозам

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предупредил, что радикальная идеология террористической группировки «Исламское государство»* активно распространяется среди жителей Центральной Азии.

«Усиливается распространение идеологии ИГ* и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведется активная пропаганда и вербовка граждан наших государств», - заявил Жээнбеков в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Киргизский лидер также выразил уверенность, что без активного взаимодействия в рамках СНГ и ОДКБ «невозможно полноценно обеспечить коллективную безопасноть» стран-членов содружества, обеспечить надежную охрану госграниц и противостоять современным вызовам и угрозам.

Ранее в Москве неоднократно отмечали, что после разгрома в Сирии ИГ постарается основать плацдарм в Афганистане, откуда сможет угрожать бывшим советским республикам Центральной Азии.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.