МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе

26 Дек. 23:02 2017-12-26T23:02:25+03:00

В ведомстве подчеркнули, что развертывание миротворцев не должно происходить в ущерб политическим интересам Луганска и Донецка

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В Министерстве иностранных дел РФ рассчитывают на продвижение в вопросе размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил замглавы ведомства Григорий Карасин.

«Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении (размещении Миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ), но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска», - сказал Карасин в интервью изданию «Коммерсантъ».

Он также отметил, что из российского проекта резолюции по миротворцам ООН в Донбассе следует, что ее главной задачей должно стать обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ, которая следит за соблюдением режима прекращения огня.

«Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке (Украины) с перекрытием границы между Донбассом и Россией», - добавил дипломат, подчеркнув, что Москва этого «никогда этого не допустит».