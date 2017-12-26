2017-12-26T23:33:37+03:00
Политика

Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном

Президент Молдавии поблагодарил российского коллегу за поддержку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров СНГ пообщался с молдавским коллегой Игорем ДодономПрезидент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров СНГ пообщался с молдавским коллегой Игорем ДодономФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров СНГ пообщался с молдавским коллегой Игорем Додоном. Беседа была недолгой, но главы двух стран успели обсудить самые важные темы, в том числе – вопросы двусторонних отношений.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook президент Молдавии, отметив, что «несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства Молдовы и парламентского большинства, отношения между нашими странами успешно движутся вперед».

«Поблагодарил президента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год», - сообщил Додон.

Он также выразил надежду на то, что в будущем 2018 году «удастся выйти на новый уровень сотрудничества, без того напряжения, которое сопровождало отношения между нашими странами в уходящем 2017 году».

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