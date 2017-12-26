2017-12-26T23:57:36+03:00
Происшествия

Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов

На борту находится 13 членов экипажа, их жизни ничего не угрожает
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российское судно «Механик Ярцев» сейчас стоит на якоре в проливе Солент, его экипажу ничего не угрожаетРоссийское судно «Механик Ярцев» сейчас стоит на якоре в проливе Солент, его экипажу ничего не угрожаетФото: YouTube
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Российское грузовое судно «Механик Ярцев», шедшее из Риги в Северную Ирландию, сильно накренилось в проливе Солент недалеко от входа в бухту британского Портсмута.

Как сообщила береговая охрана Соединенного Королевства, хоть судно и получило значительный крен, угрозы затопления нет, и подача электроэнергии на нем сохраняется. Все 13 членов экипажа на борту лесовоза находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

На помощь россиянам отправлено лоцманское судно, возле «Механика Ярцева» дежурят два буксира и спасательная шлюпка. Сейчас лесовоз стоит на якоре в проливе Солент, рассматривается возможность отбуксировать его в бухту Портсмута.

Британская береговая охрана каждые полчаса отслеживает прогноз погоды. Пока синоптики предсказывают вероятность сильного ветра и даже шторма в районе ЧП, передает ТАСС.

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