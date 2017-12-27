Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60

СЕГОДНЯ 00:27 2017-12-27T00:34:39+03:00

Цены на нефть поднялись до самого высокого за два с половиной года уровня Фото: REUTERS

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Во вторник, 26 декабря, первые за два с половиной года (с 18 мая 2015-го), за баррель североморской нефтяной смеси марки Brent на Межконтинентальной лондонской бирже давали больше 67 долларов. Её стоимость в ходе торгов выросла на 2,64% и составила 67,02 доллара.

Подорожала и нефть сорта WTI, цена западнотехасской светлой на Нью-йоркской товарной бирже поднялась на 2,41% – до 59,88 доллара за баррель. Ранее во вторник, тоже впервые с 25 июня 2015 года, «черное золото» этой марки стоило свыше $60 – 60,01 доллара за баррель.

По словам экспертов, цены на нефть взлетели из-за взрыва на нефтепроводе в Ливии, оператором которого, по данным агентства Bloomberg, является совместное ливийско-американское предприятие Waha Oil Co. Именно по этому трубопроводу поставляется нефть на терминал Эс-Сидр.

«Новость о взрыве на нефтепроводе в Ливии – это серьезный фактор», - заявил Боб Яугер, аналитик по фьючерсным рынкам Mizuho Securities USA Inc. в Нью-Йорке.