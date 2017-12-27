2017-12-27T02:23:56+03:00
В мире

Три американских города подали в суд на Минобороны США

Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия обвинили Пентагон в «упущениях», которые привели к гибели людей в Техасе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон не внес в национальную систему проверок ФБР имена военнослужащих, которым было запрещено владеть оружиемПентагон не внес в национальную систему проверок ФБР имена военнослужащих, которым было запрещено владеть оружиемФото: REUTERS
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Неожиданная новость из-за океана: три крупных американских города — Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия — подали в суд на Пентагон.

Как сообщает агентство Associated Press, претензии городов-истцов связаны с тем, что Министерство обороны США не позаботилось внести в национальную систему ФБР имена бывших военных, которым запрещено владеть оружием.

Это «упущение» приводит к массовым убийствам, как в случае с расстрелом в Техасе, где 26-летний Девин Патрик Келли 5 ноября открыл огонь по прихожанам баптистской церкви в городке Сазерленд-Спрингс. Тогда погибли 26 человек, ещё 27 были ранены. Позже выяснилось, что в 2010-2014 годах Келли служил в Военно-воздушных силах США, потом был осужден за избиение жены и сына, мало того – стоял на учете у психиатра. Но командование ВВС не известило об этом ФБР.

Власти подавших иск городов хотят, чтобы суд обязал Пентагон «выполнять свои обязанности» и предоставлять Бюро данные о потенциально опасных своих сотрудниках, чтобы оружие не могло попасть в их руки.

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