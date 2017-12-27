2017-12-27T03:14:14+03:00
В мире

Меланья Трамп приказала спилить 200-летнюю магнолию возле Белого дома

Дерево было посажено ещё при седьмом президенте США Эндрю Джексоне в 1828 году [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первая леди США Меланья Трамп в украшенном к Рождеству Белом домеПервая леди США Меланья Трамп в украшенном к Рождеству Белом домеФото: REUTERS
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Жена 45-го президента США Меланья Трамп распорядилась спилить самое старое дерево на лужайке Белого дома – магнолию, посаженную ещё при седьмом американском президенте Эндрю Джексоне в 1828 году.

Как сообщает телеканал CNN, первая леди Америки в первую очередь руководствовалась заботой о безопасности посетителей и журналистов, которые часто стоят под этим деревом.

Супруга президента США распорядилась спилить самое старое дерево на лужайке Белого дома Фото: Twitter.com

Супруга президента США распорядилась спилить самое старое дерево на лужайке Белого домаФото: Twitter.com

Причем окончательное решение она приняла только после того, как ознакомилась с докладом Национального дендрария США. В документе говорится, что ствол магнолии изгнил и очень повреждён. По оценке специалистов, 200-летняя магнолия «полностью зависит от искусственной поддержки», без которой она давно бы уже упала.

Прочитав доклад и посоветовавшись с сотрудниками Белого дома, Меланья Трамп распорядилась спилить дерево.

Известно, что побег любимой магнолии жены Эндрю Джексона Рейчел, умершей перед его инаугурацией, привезли с их фермы в Теннеси и посадили в память о ней. Это дерево с 1928 по 1998 год изображалось на купюрах $20.

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