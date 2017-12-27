Захарова: Заявление госдепа США о Навальном – прямое вмешательство в наши выборы

СЕГОДНЯ 03:29 2017-12-27T03:51:05+03:00

«Обеспокоенность» Вашингтона отказом зарегистрировать блогера кандидатом в президенты – это ещё и вмешательство во внутренние дела государства

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Заявление госдепартамента США по поводу «обеспокоенности» Вашингтона тем, что ЦИК России отказал оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах 2018 года, – это прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Так прокомментировала очередную порцию обвинений госдепа в адрес Москвы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, - прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», - в частности, написала она.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление госдепартамента о НавальномФото: Facebook

Напомним, Центризбирком отказался регистрировать Навального из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Выдвинуть свою кандидатуру на должность президента России блогер сможет не раньше, чем в 2028-м году.