2017-12-27T03:51:05+03:00
Политика

Захарова: Заявление госдепа США о Навальном – прямое вмешательство в наши выборы

«Обеспокоенность» Вашингтона отказом зарегистрировать блогера кандидатом в президенты – это ещё и вмешательство во внутренние дела государства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments117
Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Заявление госдепартамента США по поводу «обеспокоенности» Вашингтона тем, что ЦИК России отказал оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах 2018 года, – это прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Так прокомментировала очередную порцию обвинений госдепа в адрес Москвы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, - прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», - в частности, написала она.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление госдепартамента о Навальном Фото: Facebook

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление госдепартамента о НавальномФото: Facebook

Напомним, Центризбирком отказался регистрировать Навального из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Выдвинуть свою кандидатуру на должность президента России блогер сможет не раньше, чем в 2028-м году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве не будут 31 декабря закрывать выход со станции метро "Охотный ряд"
Форвард Александр Бурмистров подписал контракт с "Ак Барсом"
В Госдуме просят проверить слухи о завышении цен на билеты к ЧМ-2018
Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву
Президент "Зенита" опроверг информацию об уходе Роберто Манчини
В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне
Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь
ЦИК объяснил происхождение годового дохода Памфиловой в 30 млн рублей
В Доминикане от отравления ромом погибли 12 человек
Минск подтвердил освобождение белорусских врачей в Ливии
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: полиция вошла в здание, спасены два человека
Названы самые кассовые актеры 2017 года
Онищенко не советует россиянам посещать жаркие страны в Новый год
В России появится единый порядок учета обеспечения жильем детей-сирот
Захвативший фабрику «Меньшевик» директор выгонял сотрудников взашей и держал на голодном пайке
СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"