СМИ: С Нового года Россия сократит для США число доступных по договору «Открытое небо» аэродромов

СЕГОДНЯ 05:32 2017-12-27T05:58:25+03:00

Договор «Открытое небо» был заключен для укрепления взаимопонимания и доверия между странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таким образом Москва ответит на ограничения Вашингтона по Договору об открытом небе

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С 1 января нового 2018 года Россия сократит число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать в рамках международного договора «Открытое небо».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его данным, таким образом Москва ответит на ограничения Вашингтона по Договору.

«Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Напомним, в сентябре США обвинили Россию в невыполнении условий Договора по открытому небу и объявили о решении предпринять «некоторые разумные и сопоставимые шаги».

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.