2017-12-27T07:05:16+03:00
Политика

В МИД России не исключают, что российские офицеры могут вернуться в СЦКК

Однако для этого «надо изменить позицию Киева», чтобы условия работы наших военных наблюдателей в Донбассе были гарантированными
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские военные из СЦКК покинули Донбасс 19 декабря. Фото: Михаил Соколов/ТАССРоссийские военные из СЦКК покинули Донбасс 19 декабря. Фото: Михаил Соколов/ТАСС
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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин считает, что при определенных условиях российские офицеры могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

«В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика», - сказал он в интервью газете «Коммерсант», отметив, что «это должен быть международно утвержденный кодекс» отношения к российским офицерам.

«Я думаю, что это теоретически возможно», - добавил Карасин.

Дипломат напомнил, что решение о выводе военных из Донбасса «не было внезапным, до этого МИД России направил в МИД Украины четыре ноты с требованием прекратить ущемление прав наших офицеров, которые находились на украинской территории.

Напомним, российские военные вернулись из Донбасса на Родину 19 декабря.

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