2017-12-27T07:19:41+03:00
В мире

Высылка украинского олигарха Фирташа из Австрии в США откладывается

Верховный суд страны приостановил решение об экстрадиции бизнесмена
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. ФОТО: ТАСС/ИНТЕРУкраинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. ФОТО: ТАСС/ИНТЕР
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Верховный суд Австрии приостановил решение об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Таким образом, его высылка в очередной раз откладывается.

Как рассказал адвокат бизнесмена Лэнни Дэвис, судья счел «не лишенной оснований» апелляцию его клиента с просьбой пересмотреть вердикт Апелляционного суда Австрии об экстрадиции украинца в США как ошибочный.

«Верховный суд постановил приостановить экстрадицию господина Фирташа до рассмотрения его обращения», - цитирует сообщение адвоката Интерфакс.

Напомним, один из самых богатых граждан Незалежной был арестован в Вене по запросу Вашингтона ещё в 2014 году. Американцы обвиняют Фирташа в нескольких международных коррупционных преступлениях, и в феврале этого года Минюст США уже благодарил Австрию за решение о его экстардиции.

Сам же бизнесмен утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано и носит политический подтекст.

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