Пентагон заявил, что в Сирии и Ираке остаются около тысячи террористов

СЕГОДНЯ 07:51 2017-12-27T07:51:31+03:00

Американцы не собираются уходить из Сирии пока полностью не разгромят террористов Фото: REUTERS

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В настоящий момент на территории Сирии и Ирака до сих пор остаются около тысячи боевиков ИГ*. Такое заявление сделал полковник сухопутных войск США Райан Диллон, который также представляет штаб операции "Непоколебимая решимость" по борьбе с террористами в арабских странах.

По его словам, сейчас освобождено около 98% территории, захваченной ИГ* в Ираке и Сирии, и теперь коалиция во главе с американцами сосредоточилась на пресечении попыток осуществления каких-либо вылазок экстремистами, передает портал Military.com

Ранее спецпредставитель президента Штатов по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретт Макгурк заявила, что война в Сирии может продлиться еще несколько месяцев, поэтому военные США останутся в стране до полного разгрома боевиков.

Между тем, накануне в Генштабе России американцев обвинили в подготовке террористов на базе в Эт-Танфе.

* - запрещенная в России террористическая организация.