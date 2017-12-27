2017-12-27T08:35:02+03:00
В мире

В США певица обвинила экс-сотрудника штаба Трампа в домогательствах

По словам Джой Виллы, месяц назад Кори Левандовски несколько раз шлепнул ее по ягодицам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Певица Джой Вилла. Фото: @joyvillaПевица Джой Вилла. Фото: @joyvillaФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Американская певица Джой Вилла, являющаяся ярой сторонницей президента США Дональда Трампа, обвинила бывшего менеджера его избирательной кампании Кори Левандовски в сексуальных домогательствах.

По словам 31-летней артистки, инцидент произошел в ноябре на закрытой вечеринке в одном из отелей главы государства в Вашингтоне. Виллу и Левандовски познакомил их общий друг, и в тот же день после совместной фотосессии новый знакомый певицы шлепнул ее по ягодицам. Женщина сразу предупредила политика, что может обвинить его в непристойном поведении, но тот лишь рассмеялся и повторил шокирующее действие еще раз.

Как сообщает телеканал Fox News, обратиться в полицию артистка решилась лишь спустя месяц после случившегося. Правоохранители уже начали расследование по данному делу.

Отметим, что Кори Левандовски оставил должность менеджера избирательной кампании Трампа еще в июне 2016 года из-за неумения общаться с журналистами.

Еще больше материалов по теме: «Скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве не будут 31 декабря закрывать выход со станции метро "Охотный ряд"
Форвард Александр Бурмистров подписал контракт с "Ак Барсом"
В Госдуме просят проверить слухи о завышении цен на билеты к ЧМ-2018
Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву
Президент "Зенита" опроверг информацию об уходе Роберто Манчини
В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне
Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь
ЦИК объяснил происхождение годового дохода Памфиловой в 30 млн рублей
В Доминикане от отравления ромом погибли 12 человек
Минск подтвердил освобождение белорусских врачей в Ливии
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: полиция вошла в здание, спасены два человека
Названы самые кассовые актеры 2017 года
Онищенко не советует россиянам посещать жаркие страны в Новый год
В России появится единый порядок учета обеспечения жильем детей-сирот
Захвативший фабрику «Меньшевик» директор выгонял сотрудников взашей и держал на голодном пайке
СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"