В США певица обвинила экс-сотрудника штаба Трампа в домогательствах
Американская певица Джой Вилла, являющаяся ярой сторонницей президента США Дональда Трампа, обвинила бывшего менеджера его избирательной кампании Кори Левандовски в сексуальных домогательствах.
По словам 31-летней артистки, инцидент произошел в ноябре на закрытой вечеринке в одном из отелей главы государства в Вашингтоне. Виллу и Левандовски познакомил их общий друг, и в тот же день после совместной фотосессии новый знакомый певицы шлепнул ее по ягодицам. Женщина сразу предупредила политика, что может обвинить его в непристойном поведении, но тот лишь рассмеялся и повторил шокирующее действие еще раз.
Как сообщает телеканал Fox News, обратиться в полицию артистка решилась лишь спустя месяц после случившегося. Правоохранители уже начали расследование по данному делу.
Отметим, что Кори Левандовски оставил должность менеджера избирательной кампании Трампа еще в июне 2016 года из-за неумения общаться с журналистами.
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