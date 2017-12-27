2017-12-27T08:54:57+03:00
Общество

На автобусах, перевозящих детей, появятся мигалки

Правительство России утвердило дополнительные требования к данному виду групповых перевозок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мигалки должны будут работать на протяжении всего движения автобусаМигалки должны будут работать на протяжении всего движения автобусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В скором времени на крышах автобусов, занимающихся перевозками групп детей, появятся желтые или оранжевые проблесковые маячки, которые должны быть включены на протяжении всего движения транспортного средства.

Соответствующее постановление о введении дополнительных требований в ряд нормативных актов уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает также правило, согласно которому, допуск к организованной перевозке групп детей может получить лишь водитель категории "D" со стажем не менее одного года. Кроме того, при осуществлении многократных поездок по одному и тому же маршруту можно подать соответствующее уведомление.

В тексте постановления, опубликованного на сайте кабмина, говорится, что данные меры принимаются с целью минимизации риска возникновения аварий при перевозке детей автобусами.

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