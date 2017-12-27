2017-12-27T09:17:57+03:00
Общество

Как правильно выбирать красную икру: Роспотребнадзор дал пару советов

Специалисты ведомства рассказали, какую красную икру лучше покупать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Натуральная красная икра должна иметь ядро и быть цельнойНатуральная красная икра должна иметь ядро и быть цельнойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать красную игру и какую лучше покупать. Чтобы приобрести действительно качественный и безопасный продукт необходимо обращать внимание на некоторые моменты.

Так, на этикетке должно быть написано, из какой рыбы изъята икра, а также когда она была изготовлена и упакована. На продукте в жестяной банке маркировка обязательно должна быть "выбита" изнутри и включать номер изготовителя, смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". При этом емкость не должна проминаться или быть вздутой.

Специалисты ведомства категорически не советует приобретать икру, в составе которой числится добавка Е-239, а вот консерванты Е-200 и Е-211 допускаются.

Между тем, натуральные икринки должны иметь ядро и быть мелкими и цельными (не сдувшимися), иначе это будет значит, что продукт уже размораживали. Отличить искусственную икру от настоящей можно слегка нажав на нее - качественный продукт сразу же лопнет.

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