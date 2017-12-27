2017-12-27T09:44:07+03:00
Политика

"Нафтогаз" заявил, что покупка газа в России стала выгодной

Ранее Стокгольмский арбитраж принял решение по иску "Газпрома" к украинской компании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments44
Пока неизвестно будет ли Киев и дальше закупать газ в России. Фото: пресс-служба НАКПока неизвестно будет ли Киев и дальше закупать газ в России. Фото: пресс-служба НАК
Изменить размер текста:

Коммерческий директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что после объявления решения арбитражного суда Стокгольма по иску "Газпрома" закупка газа в России стала выгодной.

Напомним, что 22 декабря Киев получил возможность закупать газ из РФ по рыночной цене без переплаты за транспортировку. Между тем, требования "Газпрома" о работе по принципу "бери и плати" на 56 млрд долларов были отклонены.

Теперь "Нафтогаз" должен лишь выплатить российской компании 2,019 млрд долларов просроченной задолженности с процентами и потом еще ежегодно оплачивать 5 млрд кубометров газа. Правда пока неясно продолжит ли Киев закупать газ в России, несмотря на его дешевизну.

"Потому что, кроме цены, есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем - политика", сказал Витренко в эфире "Громадське.ТВ".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве не будут 31 декабря закрывать выход со станции метро "Охотный ряд"
Форвард Александр Бурмистров подписал контракт с "Ак Барсом"
В Госдуме просят проверить слухи о завышении цен на билеты к ЧМ-2018
Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву
Президент "Зенита" опроверг информацию об уходе Роберто Манчини
В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне
Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь
ЦИК объяснил происхождение годового дохода Памфиловой в 30 млн рублей
В Доминикане от отравления ромом погибли 12 человек
Минск подтвердил освобождение белорусских врачей в Ливии
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: полиция вошла в здание, спасены два человека
Названы самые кассовые актеры 2017 года
Онищенко не советует россиянам посещать жаркие страны в Новый год
В России появится единый порядок учета обеспечения жильем детей-сирот
Захвативший фабрику «Меньшевик» директор выгонял сотрудников взашей и держал на голодном пайке
СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"