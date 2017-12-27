"Нафтогаз" заявил, что покупка газа в России стала выгодной

СЕГОДНЯ 09:44 2017-12-27T09:44:07+03:00

Пока неизвестно будет ли Киев и дальше закупать газ в России. Фото: пресс-служба НАК

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Коммерческий директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что после объявления решения арбитражного суда Стокгольма по иску "Газпрома" закупка газа в России стала выгодной.

Напомним, что 22 декабря Киев получил возможность закупать газ из РФ по рыночной цене без переплаты за транспортировку. Между тем, требования "Газпрома" о работе по принципу "бери и плати" на 56 млрд долларов были отклонены.

Теперь "Нафтогаз" должен лишь выплатить российской компании 2,019 млрд долларов просроченной задолженности с процентами и потом еще ежегодно оплачивать 5 млрд кубометров газа. Правда пока неясно продолжит ли Киев закупать газ в России, несмотря на его дешевизну.

"Потому что, кроме цены, есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем - политика", сказал Витренко в эфире "Громадське.ТВ".