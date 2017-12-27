2017-12-27T10:34:17+03:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один погиб

Полиция принимает меры по задержанию преступника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники полиции выехали на место происшествияСотрудники полиции выехали на место происшествияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что в районе Иловайской улице в Юго-Восточном административном округе Москвы слышны выстрелы. Сотрудники правоохранительных органов уже выехали на место инцидента для проверки информации.

Между тем, в Главном управлении Министерства внутренних дел России заявили, что в результате стрельбы в здании на юго-востоке Москвы погиб один человек.

"В 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов", — передает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства.

В настоящий момент полиция принимает меры по задержанию преступника. О задержанных или пострадавших не сообщается.

Напомним, что в начале октября звуки выстрелов прогремели также и на улице Космонавтов. Тогда двое преступников в медицинских масках попытались ограбить банк, но сбежали после того, как была нажата тревожная кнопка. В тот раз обошлось без жертв и пострадавших.

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