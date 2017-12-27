Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонни Бауэр

СЕГОДНЯ 11:44 2017-12-27T12:45:00+03:00

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Канадский хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонни Бауэр умер в возрасте 93 лет. Об этом заявили члены семьи спортсмена. По их словам, Бауэр долгое время болел пневмонией, однако не смог справиться с недугом.

Джонни Бауэр выступал на позиции вратаря. Всего он провел 552 матча в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступая в составе команд «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в которых одержал 250 побед, в среднем пропуская 2,51 шайбы за игру, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, за период своей спортивной карьеры Бауэр дважды становился обладателем «Везины Трофи». Этот приз выдается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Помимо этого, в 1976 году вратарь был введен в Зал славы хоккея, пишет сайт «Дни.ру».

За все свои достижения Бауэр получил прозвище «Китайская стена». Свою игровую карьеру спорствен завершил в возрасте 45 лет.