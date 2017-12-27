2017-12-27T12:45:00+03:00
Общество

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонни Бауэр

Спортсмен скончался на 94 году жизни
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Канадский хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонни Бауэр умер в возрасте 93 лет. Об этом заявили члены семьи спортсмена. По их словам, Бауэр долгое время болел пневмонией, однако не смог справиться с недугом.

Джонни Бауэр выступал на позиции вратаря. Всего он провел 552 матча в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступая в составе команд «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в которых одержал 250 побед, в среднем пропуская 2,51 шайбы за игру, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, за период своей спортивной карьеры Бауэр дважды становился обладателем «Везины Трофи». Этот приз выдается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Помимо этого, в 1976 году вратарь был введен в Зал славы хоккея, пишет сайт «Дни.ру».

За все свои достижения Бауэр получил прозвище «Китайская стена». Свою игровую карьеру спорствен завершил в возрасте 45 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве не будут 31 декабря закрывать выход со станции метро "Охотный ряд"
Форвард Александр Бурмистров подписал контракт с "Ак Барсом"
В Госдуме просят проверить слухи о завышении цен на билеты к ЧМ-2018
Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву
Президент "Зенита" опроверг информацию об уходе Роберто Манчини
В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне
Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь
ЦИК объяснил происхождение годового дохода Памфиловой в 30 млн рублей
В Доминикане от отравления ромом погибли 12 человек
Минск подтвердил освобождение белорусских врачей в Ливии
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: полиция вошла в здание, спасены два человека
Названы самые кассовые актеры 2017 года
Онищенко не советует россиянам посещать жаркие страны в Новый год
В России появится единый порядок учета обеспечения жильем детей-сирот
Захвативший фабрику «Меньшевик» директор выгонял сотрудников взашей и держал на голодном пайке
СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"