СЕГОДНЯ 11:45 2017-12-27T11:51:29+03:00

По последним данным, в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве погиб один человек, еще трое получили ранения [видео]

Изменить размер текста: A A

В Сети появилось видео с места стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве. На кадрах видно, что около здания на улице Иловайской собралось множество полицейских. Территория вокруг предприятия оцеплена.

К месту инцидента уже направились подразделения СОБР и ОМОН. Там же уже находится глава столичной полиции Олег Баранов. Сам стрелок, которым оказался бывший собственник фабрики Илья Аверьянов, покидать здание отказывается, но никаких требований пока не выдвигает. Он заявил, что либо сдастся, либо покончит с собой.

Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь", - рассказал ранее сам Аверьянов.

Ранее сообщалось, что стрельба на фабрике завязалась после конфликта бизнесмена с нынешним владельцем предприятия. В результате инцидента был убит охранник, еще три человека получили ранения.

Стрельба на фабрике Меньшевик : прямая трансляция.Экс-владелец фабрики Меньшевик в Москве открыл стрельбу и забаррикадировался в здании. Смотрите прямую трансляцию с места ЧП.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ