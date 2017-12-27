СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"
По факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Такое заявление сделали в следственных органах Главного управления СК России по столице.
Напомним, что в среду утром бывший собственник предприятия Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании, расположенном на улице Иволевской. Инцидент произошел в ходе конфликта с нынешним руководством кондитерской фабрики. В результате смертельное ранение получил охранник предприятия, еще три человека пострадали.
Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .
"В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании", - сообщает на сайте СК.
Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, следователи и криминалисты. Ранее туда же выехали подразделения спецназа.
Сам стрелок заявил, что его разорили, а фабрику отобрали, поэтому он "будет биться до конца". Сведения о заложниках в здании пока не подтвердились.