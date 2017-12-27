2017-12-27T12:00:03+03:00
Происшествия

СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"

Ранее в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" погиб один человек [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стрелок забаррикадировался в здании и не пускает правоохранителей внутрьСтрелок забаррикадировался в здании и не пускает правоохранителей внутрьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Такое заявление сделали в следственных органах Главного управления СК России по столице.

Напомним, что в среду утром бывший собственник предприятия Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании, расположенном на улице Иволевской. Инцидент произошел в ходе конфликта с нынешним руководством кондитерской фабрики. В результате смертельное ранение получил охранник предприятия, еще три человека пострадали.

Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .

"В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании", - сообщает на сайте СК.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, следователи и криминалисты. Ранее туда же выехали подразделения спецназа.

Сам стрелок заявил, что его разорили, а фабрику отобрали, поэтому он "будет биться до конца". Сведения о заложниках в здании пока не подтвердились.

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