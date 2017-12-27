Захвативший фабрику «Меньшевик» директор выгонял сотрудников взашей и держал на голодном пайке

СЕГОДНЯ 12:13 2017-12-27T12:47:22+03:00

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Утром 27 декабря на кондитерской фабрике «Меньшевик» экс-директор предприятия Илья Аверьянов открыл стрельбу после конфликта с нынешним руководством фирмы. В итоге был убит охранник, а сам директор забаррикадировался в здании.

- Насколько я знаю, на этой конфетной фабрике уже 1,5 года никто не работал. Раньше к нам приходили работники оттуда. Но потом их всех сократили, поувольняли. Некоторые жаловались, что хозяин им даже копейки не заплатил. Просто сказал: «Пошли вон». Был тут один парень. Сидел на входе вот тут, плакал. Он из Ульяновска был. Говорит, зарплату за несколько месяцев ему не заплатили. Даже билет домой купить не на что. Плакал, что хоть побирайся иди. Тут по соседству один автосервис был. Владелец сжалился - дал тому парню денег на билет.., - рассказал продавец магазина рядом с промзоной, где развернулась трагедия.

Говорят, что Аверьянов себя даже "барином" называл, а на все просьбы сотрудников говорил: "Я плачу вам зарплату, поэтому я буду решать, что вам положено, а что нет".

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