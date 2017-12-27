В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне
Накануне вечером в немецком городе Дуйсбург туристическое судно Swiss Crystal врезалась в опору автодорожного моста на реке Рейн. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 27 человек, пятеро из них получили серьезные травмы. Такое заявление сделали в местных правоохранительных органах и экстренных службах.
Известно, что всего на борту пассажирского корабля находились 129 человек, включая 26 членов команды экипажа.
Носовая часть корабля серьезно поврежденаФото: Twitter.com
Примерно через час после инцидента к месту аварии прибыло запасное судно, предоставленное организатором поездки. В результате все пассажиры были эвакуированы. Часть из них продолжила пусть на новом корабле, а некоторые предпочли вернуться домой или переночевать в гостинице.
К настоящему моменту поврежденное судно уже отбуксировали силами около 80 сотрудников спасательных служб
Как сообщает Bild, движение по мосту временно приостановлено. Правоохранители выясняют причины случившегося.