В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне

27 Дек. 14:13 2017-12-27T14:13:48+03:00

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 27 человек

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Накануне вечером в немецком городе Дуйсбург туристическое судно Swiss Crystal врезалась в опору автодорожного моста на реке Рейн. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 27 человек, пятеро из них получили серьезные травмы. Такое заявление сделали в местных правоохранительных органах и экстренных службах.

Известно, что всего на борту пассажирского корабля находились 129 человек, включая 26 членов команды экипажа.

Носовая часть корабля серьезно поврежденаФото: Twitter.com

Примерно через час после инцидента к месту аварии прибыло запасное судно, предоставленное организатором поездки. В результате все пассажиры были эвакуированы. Часть из них продолжила пусть на новом корабле, а некоторые предпочли вернуться домой или переночевать в гостинице.

К настоящему моменту поврежденное судно уже отбуксировали силами около 80 сотрудников спасательных служб

Как сообщает Bild, движение по мосту временно приостановлено. Правоохранители выясняют причины случившегося.