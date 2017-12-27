Президент "Зенита" опроверг информацию об уходе Роберто Манчини

27 Дек. 14:19 2017-12-27T14:19:20+03:00

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В среду, 27 декабря, в СМИ появилась информация о возможном уходе из питерского "Зенита" в "Милан" главного тренера команды - Роберто Манчини. При этом, контракт итальянского специалиста действует до лета 2020 года. И на данный момент питерцы идут вторыми в чемпионате России по футболу.

- Что я могу сделать – обращайтесь к итальянской прессе. У нас все сборы запланированы, тренер работает. Писать могут все что угодно, - заявил в интервью "Р-Спорт" президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

Отметим, что Роберто Манчини подписал контракт с питерским "Зенитом" минувшим летом. До него на посту главного тренера команды работал румын Мирча Луческу. Под началом этого специалиста в прошлом сезоне питерцы стали третьими в Премьер-Лиге по итогам чемпионата России и впервые за долгое время не попали в Лигу Чемпионов. Под руководством же итальянца в этом сезоне в Лиге Европы питерцы досрочно пробились в плей-офф турнира.