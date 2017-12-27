Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву

27 Дек. 14:20 2017-12-27T14:23:18+03:00

Исполняющий обязанности главы ЛНР отметил, что в республике ожидают возвращения своих соотечественников, захваченных украинской стороной

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Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о помиловании украинских пленных, которых должны сегодня передать Киеву.

«Я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь, ждём возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины», - цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

Ранее руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщила, что власти ЛНР уже доставили всех украинских пленных к месту обмена с Киевом. По ее словам, все удерживаемые лица выразили готовность к прохождению процедуры.

Напомним, 25 декабря в Даниловском монастыре при посредничестве патриарха Кирилла прошли напряженные переговоры об обмене пленными между Украиной и народными республиками. В результате было достигнуто соглашение, что процедура пройдет 27 декабря по формуле «всех на всех». Ожидается, что Киев передаст 306 удерживаемых лиц, а ЛНР и ДНР — 74.