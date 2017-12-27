2017-12-27T14:22:28+03:00
Общество

В Госдуме просят проверить слухи о завышении цен на билеты к ЧМ-2018

Расследование на предмет нарушений стоит провести по всем видам транспорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уже обратился в ФАС и МинтрансПредседатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уже обратился в ФАС и МинтрансФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме попросили Федеральную антимонопольную службу и Минтранс проверить слухи о возможном завышении цен на билеты на все виды транспорта во время чемпионата мира по футболу 2018 года. С таким обращением выступил председатель комитета палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

В пресс-службе парламентария сообщили, что тот требует проведения расследования для выявления нарушений закона о конкуренции железнодорожными, автомобильными и авиаперевозчиками.

"Подобная ситуация возникала и в период проведения Кубка конфедерации 2017 в России, также были зафиксированы случаи многократного завышения цен при продаже билетов на матчи", - цитирует ТАСС Дегтярева.

Депутат отметил, что сейчас принимаются активные заблаговременные меры по борьбе с подобными инцидентами. Это позволит обеспечить комфортное пребывание спортсменов и болельщиков в период проведения предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

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