Форвард Александр Бурмистров подписал контракт с "Ак Барсом"

27 Дек. 14:26 2017-12-27T14:27:03+03:00

Александр Бурмистров играл в НХЛ, а теперь будет выступать в России. Фото: REUTERS

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В среду, 27 декабря, стало известно о том, что форвард Александр Бурмистров продолжит карьеру в России в казанском клубе "Ак Барс". Чемпион мира 2014 года по хоккею в составе сборной России заключил соглашение с казанцами до конца этого сезона.

26-летний хоккеист ранее, по словам его игрока Дэна Милстейна, завершил карьеру в НХЛ. Где с начала этого сезона играл за "Ванкувер". В 24 матчах за канадский клуб он набрал 6 (2+4) очков.

До этого ранее Александр Бурмистров выступал в Национальной хоккейной лиге за "Атланту", "Виннипег", "Аризону". Сыграл 348 матчей, набрав в них 101 (37+64) очко.