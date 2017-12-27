В Москве не будут 31 декабря закрывать выход со станции метро "Охотный ряд"

27 Дек. 14:31 2017-12-27T14:40:19+03:00

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Станция метро «Охотный ряд» в новогоднюю ночь будет работать в штатном режиме. Ранее было озвучено, что станцию закроют в ночь на 31 декабря из-за съемок «Голубого огонька» на Красной площади. Говорилось, что выход в город будет осуществляться до 3.00 только по специальным пропускам.

- Московский метрополитен не будет закрывать выход в город со станции "Охотный ряд" в новогоднюю ночь, - прокомментировали в пресс-службе Московского метрополитена. - Станция будет работать в штатном режиме всю ночь.

В метро посоветовали, если будет большое скопление людей в центре Москвы, для выхода в город пользоваться станциями «Китай-город», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Новокузнецкая».

Напомним, что отмечать Новый год на Красной площади в этом году не получится. С 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года она будет закрыта. Там пройдет съемка «Голубого огонька» Первого канала. Об этом сообщили в Департаменте культуры иМосквы.

- Город никаких мероприятий проводить там не планирует, - уточнили в ведомстве.

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