Игорь Додон попросил «Газпром» снизить стоимость газа для Молдавии

27 Дек. 14:47 2017-12-27T14:47:02+03:00

Президент республики отметил, что Кишинев рассчитывает получать «голубое топливо» по той же цене, что и страны-члены ЕАЭС

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Президент Молдавии Игорь Додон провел переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в рамках своего рабочего визита в Россию. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

Додон обратился к Миллеру с просьбой снизить стоимость газа для Молдавии на 10-15%. Глава республики напомнил, что Кишинев подал заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, и в будущем рассчитывает получать газ по цене, принятой для стран-членов организации.

«Обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ для Молдовы ещё на 10 - 15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС», - написал Додон в своем Facebook.

Молдавский лидер отметил, что стоимость российского газа для Молдавии за последние годы снизилась более чем в два раза, с почти 400 до примерно 175 долларов за тысячу кубометров. Несмотря на это, население республики продолжает платить около 380 долларов за тысячу кубометров.

«Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя», - подчеркнул Додон.