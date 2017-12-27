2017-12-27T15:24:41+03:00
Происшествия

Стрельба на фабрике "Меньшевик": поиском преступника занимается лично глава полиции

Ранее в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" погиб один человек [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Начальник Главного управления МВД России по Москве Олег БарановНачальник Главного управления МВД России по Москве Олег БарановФото: ТАСС
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Начальник столичной полиции Олег Баранов возглавил спецоперацию по задержанию предпринимателя Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на фабрике "Меньшевик", которой он ранее владел. Такое заявление сделали в пресс-службе главка МВД по городу Москве.

"Оперативно-разыскными мероприятиями руководит лично глава столичной полиции Олег Баранов", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Напомним, что бывший собственник кондитерской фабрики, в отношении которой было открыто 37 исполнительных производств о взыскании долгов, пришел на завод, когда там работали приставы. В результате конфликта с нынешним руководством предприятия Аверьянов открыл огонь из ружья "Сайга" и застрелил охранника.

Через некоторое время силовикам удалось проникнуть в здание и спасти двух человек. Стрелок же до сих пор скрывается на территории промзоны.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

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