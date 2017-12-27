Стрельба на фабрике "Меньшевик": поиском преступника занимается лично глава полиции
Начальник столичной полиции Олег Баранов возглавил спецоперацию по задержанию предпринимателя Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на фабрике "Меньшевик", которой он ранее владел. Такое заявление сделали в пресс-службе главка МВД по городу Москве.
"Оперативно-разыскными мероприятиями руководит лично глава столичной полиции Олег Баранов", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Напомним, что бывший собственник кондитерской фабрики, в отношении которой было открыто 37 исполнительных производств о взыскании долгов, пришел на завод, когда там работали приставы. В результате конфликта с нынешним руководством предприятия Аверьянов открыл огонь из ружья "Сайга" и застрелил охранника.
Через некоторое время силовикам удалось проникнуть в здание и спасти двух человек. Стрелок же до сих пор скрывается на территории промзоны.
По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.