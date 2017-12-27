Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

27 Дек. 15:27 2017-12-27T15:27:04+03:00

На этом посту его сменит Алексей Сорокин

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко объявил о том, что оставит свою должность председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу. Сам он сосредоточится на работе в правительстве, передав дела Алексею Сорокину.

- Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок, - приводит слова Мутко агентство "Р-Спорт".

Отметим, что ранее Виталий Мутко покинул пост президента РФС сроком на полгода. Управлять российским футболом в его отсутствие будет Александр Алаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Мутко оставил посты президента РФС и главы Оргкомитета ЧМ-2018

Виталий Мутко – главный человек по спорту в России — лишился одной из своих должностей. Четыре дня российский футбол сотрясали слухи, что Виталий Леонтьевич покинет должность президента Российского футбольного союза. Что его выставляет из футбола ФИФА. (подробности)