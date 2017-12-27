Стрельба на фабрике "Меньшевик": зону поисков подозреваемого расширили на всю Москву
Сотрудники правоохранительных органов полностью обыскали территорию промзоны, но так и не обнаружили мужчину, который устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы. Такое заявление сделал официальный представитель Главного управления МВД по столице Юрий Титов.
"Сотрудники полиции и Росгвардии завершили осмотр территории промзоны. Подозреваемый не найден. Зона его поисков расширена на город", - рассказал Титов корреспонденту "КП".
Однако, по словам представителя полиции, пока не стоит говорить о том, что стрелок сбежал.
Следственно-разыскные мероприятия продолжаются.
Напомним, что ранее бывший владелец кондитерской фабрики Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством завода застрелил из ружья охранника предприятия, после чего скрылся. Проникнувшие в здание правоохранители спасли двух человек, но так и не смогли найти самого подозреваемого.
Ранее Аверьянов заявил, что у его разорили и якобы обманным путем отобрали фабрику.
Стрельба на фабрике «Меньшевик»: что известно на данный момент.Экс-владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу на территории предприятия. Один человек погиб. Стрелок забаррикадировался и продолжает оказывать сопротивление полиции.Александр РОГОЗА