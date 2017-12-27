Стрельба на фабрике "Меньшевик": зону поисков подозреваемого расширили на всю Москву

27 Дек. 15:55 2017-12-27T15:56:38+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов полностью обыскали территорию промзоны, но так и не обнаружили мужчину, который устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы. Такое заявление сделал официальный представитель Главного управления МВД по столице Юрий Титов.

"Сотрудники полиции и Росгвардии завершили осмотр территории промзоны. Подозреваемый не найден. Зона его поисков расширена на город", - рассказал Титов корреспонденту "КП".

Однако, по словам представителя полиции, пока не стоит говорить о том, что стрелок сбежал.

Следственно-разыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, что ранее бывший владелец кондитерской фабрики Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством завода застрелил из ружья охранника предприятия, после чего скрылся. Проникнувшие в здание правоохранители спасли двух человек, но так и не смогли найти самого подозреваемого.

Ранее Аверьянов заявил, что у его разорили и якобы обманным путем отобрали фабрику.