ФАС продлит срок отмены внутрисетевого роуминга в России
Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время продлит срок отмены внутрисетевого роуминга для российских операторов. Так, "Вымпелком", "Мегафон" и МТС должны будут исполнить предупреждения ФАС до 31 января 2018 года, а Tele2, скорее всего, позволят повременить до мая.
Это связано с тем, что компаниям нужно провести ряд мероприятий, включая перенастройку биллинговой системы. Такое заявление сделал замглавы службы Анатолий Голомолзин.
"В настоящее время операторы связи готовят предложения по снижению тарифов на услуги связи в роуминге. Некоторые операторы уже сделали анонсы о снижении, от других операторов мы ожидаем таких анонсов", - сказал он журналистам.
Напомним, что в августе ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы, но компаниям не удалось уложиться в такие сроки.
Ранее в ведомство заявили, что если отмена межгорода и поднимет стоимость услуг связи, то незначительно.