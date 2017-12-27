ФАС продлит срок отмены внутрисетевого роуминга в России

27 Дек. 15:57 2017-12-27T15:57:15+03:00

Все операторы "большой четверки" должны будут исполнить предупреждения службы до мая

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Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время продлит срок отмены внутрисетевого роуминга для российских операторов. Так, "Вымпелком", "Мегафон" и МТС должны будут исполнить предупреждения ФАС до 31 января 2018 года, а Tele2, скорее всего, позволят повременить до мая.

Это связано с тем, что компаниям нужно провести ряд мероприятий, включая перенастройку биллинговой системы. Такое заявление сделал замглавы службы Анатолий Голомолзин.

"В настоящее время операторы связи готовят предложения по снижению тарифов на услуги связи в роуминге. Некоторые операторы уже сделали анонсы о снижении, от других операторов мы ожидаем таких анонсов", - сказал он журналистам.

Напомним, что в августе ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы, но компаниям не удалось уложиться в такие сроки.

Ранее в ведомство заявили, что если отмена межгорода и поднимет стоимость услуг связи, то незначительно.