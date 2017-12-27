Переставший выходить на связь спутник Анголы застрахован на $121 млн

27 Дек. 16:06 2017-12-27T16:06:58+03:00

Эксперты верят, что спутник еще может выйти на связь Фото: REUTERS

Судьба аппарата, запущенного накануне с Байконура, до сих пор неизвестна

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Стало известно, что разработанный российской корпорацией первый ангольский спутник связи AngoSat-1, который до сих пор не вышел на связь после запуска с Байконура, был застрахован на 121 миллион долларов. Ответственными компаниями являются "Согаз" и "ВТБ Страхование". Такое заявление сделал руководитель пресс-службы АО "Согаз" Алексей Гусев.

"Могу подтвердить информацию о договоре сострахования с долями 50 на 50 на сумму 121 миллион долларов", — цитирует его РИА Новости.

Между тем, в компании пока не располагают подтвержденными данными о судьбе спутника. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Напомним, что ракета-носитель "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат", должна вывести спутник на орбиту в ночь на среду. Старт прошел успешно, однако во время раскрытия солнечных батарей была потеряна телеметрия.

Специалисты считают, что связь еще может быть восстановлена, поскольку такое иногда происходит.