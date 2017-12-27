Путин: Политическая стабильность — важное условие инвестиционной привлекательности страны
Наращивание предпринимательской и инвестиционной активности является не только экономической, но и политической задачей для российского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что помимо экономического роста и увеличение доходной налоговой базы регионов деловая автивность создает ресурсную базу для социальной сферы. В том числе, для развития здравоохранения, образования, программ благоустройства и улучшения городской среды среды, экологических проектов.
Важной составляющей инвестклимата является политическая стабильность, особенно с точки зрения налогооблажения и административно правовых процедур, отметил президент.
«Безусловно, нам нужно обновление. Безусловно, нам нужно движение вперед, но все это должно происходить эволюционным путем, предсказуемо на каждом шаге вперед», - добавил Путин, выступая на заседании госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.