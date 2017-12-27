Эрдоган: Анкара не видит будущего Сирии с Асадом во главе

27 Дек. 16:51 2017-12-27T16:53:42+03:00

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Анкара не считает возможным сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом и не видит будущего арабской республики с ним во главе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции в ходе своего визита в Тунис.

«С Асадом в Сирии идти дальше невозможно ни в коем случае. Он виновен в гибели около миллиона сирийских граждан. Разве народ Сирии захочет после этого видеть его во главе страны? Он разжег государственный терроризм», - заявил Эрдоган.

Он также напомнил, что Россия, Турция и силы возглавляемой США международной коалиции пытаются обеспечить мир и спокойствие в Сирии. В этой связи Эрдоган напомнил про переговорные процессы в Астане и Женеве.

«С Асадом мира в Сирии не будет», - добавил турецкий президент.

Ранее Россия, Турция и Иран согласовали проведение 29-30 января 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, на котором будут подняты вопросы новой конституции арабской республики и будущих выборов.