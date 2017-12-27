Израиль назовет в честь Дональда Трампа железнодорожную станцию у Стены плача
Израильские власти намерены ускорить строительство железнодорожной станции вблизи Стены плача в Старом городе Иерусалима и назвать ее в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующее распоряжение дал министр транспорта страны Исраэль Кац.
«Я принял решение назвать станцию у главной святыни еврейского народа именем Дональда Трампа в знак признания вклада президента США в укрепление статуса нашей столицы и Израиля, за историческую «иерусалимскую декларацию», - цитирует Каца пресс-служба Минтранса Израиля.
По его словам, продление до Стены плача скоростного железнодорожного маршрута Тель-Авив — Иерусалим является проектом национальной важности.
«Станция у Стены плача позволит всем гражданам Израиля и гостям нашей страны со всего мира быстро и с комфортом добираться до сердца столицы еврейского народа», - добавил министр.
Напомним, 6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, что предсказуемо вызвало раздражение международного сообщества и ярость палестинцев.