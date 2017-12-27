В Facebook объяснили блокировку аккаунтов Рамзана Кадырова санкциями

27 Дек. 17:34 2017-12-27T17:34:29+03:00

Профили главы Чеченской республики в социальной сети перестали работать в субботу

Изменить размер текста: A A

Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунтов главы Чеченской республик Рамзана Кадырова его внесением в санционные списки США.

В компании отметили, что аккаунты принадлежали Кадырову, который числится «в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США».

«В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лиц», - говорится в официальном комментарии Facebook, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Профили Кадырова в Facebook и принадлежащем ей Instagram перестали работать в субботу.

Напомним, 20 декабря Минфин США внес главу Чеченской республики в санкционный список в рамках так называемого «Акта Магнитского». В качестве причины введения персональных ограничений указана формулировка «за нарушение прав человека».

Сам Рамзан Кадыров отнесся к американским санкциям с юмором.