В Facebook объяснили блокировку аккаунтов Рамзана Кадырова санкциями
Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунтов главы Чеченской республик Рамзана Кадырова его внесением в санционные списки США.
В компании отметили, что аккаунты принадлежали Кадырову, который числится «в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США».
«В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лиц», - говорится в официальном комментарии Facebook, который оказался в распоряжении РИА Новости.
Профили Кадырова в Facebook и принадлежащем ей Instagram перестали работать в субботу.
Напомним, 20 декабря Минфин США внес главу Чеченской республики в санкционный список в рамках так называемого «Акта Магнитского». В качестве причины введения персональных ограничений указана формулировка «за нарушение прав человека».
Сам Рамзан Кадыров отнесся к американским санкциям с юмором.