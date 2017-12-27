В США после убийства беременной девушки медикам удалось спасти 6-месячный плод

27 Дек. 17:53 2017-12-27T17:53:55+03:00

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В США беременную женщину застрелили во сне, однако врачам удалось спасти ее ребенка. Инцидент произошел в американском городе Тусон, штат Аризона.

В минувшие выходные неизвестные обстреляли по среди ночи один из жилых домов. В этот момент в здании находились люди, в частности, у себя в спальне отдыхала 19-летняя беременная девушка. Одна из пуль попала в нее.

Несколько человек проснулись от криков раненой и вызвали полицию и медиков. Врачи забрали девушку в клинику уже в бессознательном состоянии, однако спасти ей жизнь не смогли. Пострадавшая скончалась во дороге в больницу.

Однако врачам удалось спасти ребенка девушки, которая находилась на шестом месяце беременности. Малыш был направлен в отделение интенсивной терапии. Как сообщил его отец, пока ребенок находится в критическом состоянии.

Отмечается, что больше во время стрельбы никто не пострадал. Полиция разыскивает преступников, передает сайт «Свободная пресса».