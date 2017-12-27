Процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Киевом завершилась

27 Дек. 19:07 2017-12-27T19:29:06+03:00

По предварительным данным, украинская сторона передала 237 человек, а ДНР и ЛНР — 73

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В буферной зоне между контрольными пунктами «Горловка» и «Майорск» завершился крупнейший за время конфликта в Донбассе обмен пленными между Киевом и народными республиками. Об этом сообщает спецкор «Комсомольской Правды» Александр Коц со ссылкой на представителей ДНР в СЦКК.

Согласно достигнутым договоренностям, обмен должен был произойти по формуле «всех на всех», при этом республики должны были передать 74 человека, а украинская сторона — 306.

В результате ЛНР и ДНР передали 73 человека — один из доставленных для обмена пленников отказался возвращаться на территорию Украины.

Украина доставила к месту обмена лишь 237 удерживаемых лиц. Представитель Киева в гуманитарной группе Виктор Медведчук объяснил это тем, что часть пленников из списка была освобождена из мест заключения ранее, а другая часть отказалась возвращаться в народные республики.

Кроме того, Киев исключил из обмена российских граждан, которые, согласно международным соглашениям, могут быть переданы только по линии МИД.