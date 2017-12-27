Суд арестовал бывшего главу следственного управления СК по ЦАО Москвы в рамках дела о взятке

27 Дек. 19:31 2017-12-27T19:31:48+03:00

Алексей Крамаренко будет оставаться под стражей до 15 февраля

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Столичный Лефортовский суд арестовал до 15 февраля экс-главу следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко. Против него выдвинуто обвинения в получении взятки.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля 2018 года», - цитирует постановление судьи Елены Галихановой ТАСС.

Ранее ФСБ задержало Крамаренко по подозрению в связях с вором в законе Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой.

Напомним, в июле 2016 года трое высокопоставленных сотрудников СК РФ - Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов — были задержаны за получение от Калашова взятки в размере полмиллиона евро.

Крамаренко проходил по этому делу свидетелем и активно сотрудничал со следствием. Теперь у ФСБ появилась версия, что он мог иметь личную заинтересованность в сделке с криминальным авторитетом.