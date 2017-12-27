Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских представителей в СЦКК в Донбассе

27 Дек. 19:51 2017-12-27T19:56:47+03:00

Накануне между министром иностранных дел РФ и госсекретарем США состоялся телефонный разговор

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Подчёркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь обратился к российской стороне с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр по контролю и координации и снизить уровень насилия», - сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

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Накануне по инициативе американской стороны между Тиллерсоном и Лавровым состоялся телефонный разговор, стороны обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и Корейском полуострове.

Напомним, в середине декабря РФ отозвала своих представителей из СЦКК из-за дискриминационных условий, созданных украинской стороной для российских офицеров. Ответственность за последствия такого шага Москва полностью возлагает на Киев.

Отмечалось, что Россия продолжит работу в СЦКК в режиме телефонных конференций.