Возглавляемая США коалиция покинет Сирию после окончательного разгрома боевиков ИГ*

27 Дек. 20:55 2017-12-27T20:58:06+03:00

Британский генерал-майор Феликс Гэдни подчеркнул, что «Исламское государство»* все еще способно осуществлять внезапные атаки и занимать новые территории

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Возглавляемая США международная коалиция покинет Сирию после окончательного разгрома боевиков «Исламского государства»*. Об этом заявил заместитель командующего коалицией, британский генерал-майор Феликс Гэдни.

Генерал не согласился с заявлениями Москвы о полном поражении ИГ* в Сирии. По его словам, террористы все еще сохраняют присутствие в зоне ответственности коалиции. Более того, они способны проводить внезапные успешные наступательные операции и отбивать территории у правительственных сил.

«Сирийский режим не смог продемонстрировать способность предотвращать новые выступления ИГ* на своей территории», - добавил Гэдни.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на базе коалиции США в Эт-Танфе проходят подготовку бывшие боевики, в том числе выходцы из рядов ИГ*.

Коалиция в лице генерала Гэдни категорически эти данные отвергла.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.