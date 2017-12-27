Возглавляемая США коалиция покинет Сирию после окончательного разгрома боевиков ИГ*
Возглавляемая США международная коалиция покинет Сирию после окончательного разгрома боевиков «Исламского государства»*. Об этом заявил заместитель командующего коалицией, британский генерал-майор Феликс Гэдни.
Генерал не согласился с заявлениями Москвы о полном поражении ИГ* в Сирии. По его словам, террористы все еще сохраняют присутствие в зоне ответственности коалиции. Более того, они способны проводить внезапные успешные наступательные операции и отбивать территории у правительственных сил.
«Сирийский режим не смог продемонстрировать способность предотвращать новые выступления ИГ* на своей территории», - добавил Гэдни.
Ранее в интервью «Комсомольской правде» глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на базе коалиции США в Эт-Танфе проходят подготовку бывшие боевики, в том числе выходцы из рядов ИГ*.
Коалиция в лице генерала Гэдни категорически эти данные отвергла.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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