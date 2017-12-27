27 Дек. 21:23 2017-12-27T21:23:26+03:00

В США испытывают восемь прототипов будущей стены на границе с Мексикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возведение адекватного заграждения на южных рубежах страны было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа

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В американском городе Сан-Диего представили восемь прототипов стены, которую президент США Дональд Трамп обещал возвести на границе с Мексикой в ходе своей предвыборной кампании.

По информации телеканала Sky News, пограничная служба США в настоящее время проводит испытания макетов заграждений, предложенных разными фирмами. Высота фрагментов составляет около 9 метров.

«Это сигнал международному сообществу, что мы прекрасная страна, величайшая в мире, и тем, кто хочет попасть в США, мы настоятельно рекомендуем использовать законные методы», - заявил глава местной пограничной службы.

Ограничение нелегальной миграции и возведение стены на границе с Мексикой были одними из ключевых пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. По мнению президента США, эти меры не только ограничат прибытие в страну нежелательных лиц, но и сберегут деньги американских налогоплательщиков, за счет которых прибывающих мигрантов обеспечивают социальными благами.