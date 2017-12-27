Польские пограничники задержали россиянина, которого обвиняют в краже 11 млрд рублей

27 Дек. 21:44 2017-12-27T21:44:18+03:00

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Польские пограничники арестовали в аэропорту Варшавы гражданина России Андрея Чернякова, который пытался въехать на территорию республики по поддельному румынскому паспорту.

«Сотрудники погранохраны варшавского аэродрома имени Фредерика Шопена задержали мужчину, выдававшего себя за гражданина Румынии», - цитирует ТАСС представителя Надвислянского отделения пограничной охраны Польши.

Во время допроса задержанный признался, что на самом деле является гражданином России. После уточнения персональных данных Чернякова выяснилось, что на родине он разыскивается за финансовые преступления — его обвиняют в хищении 11 млрд рублей.

«Варшавский окружной суд постановил временно арестовать россиянина», - добавил представитель службы.

Черняков является бывшим руководителем НПО «Космос», которое специализировалось на строительстве транспортной инфраструктуры. Похищенные средства он получил в 2011 году в кредит на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, однако так и не вернул их банку.