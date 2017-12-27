Владимира Шаиснкого похоронят после 10 января
Композитора Владимира Шаинского будут кремировать, и похоронят после 10 января будущего года. Об этом сообщила его супруга Светлана Шаинская.
Планируется, что похороны пройдут в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), где Шаинский жил в последние годы.
«Это будет, наверное, здесь, и только после 10 января, потому что сейчас праздники, а они должны выдать сначала сертификат (свидетельство о смерти), потом делать кремирование, но для всего этого должны быть рабочие дни, а сейчас многие на каникулах», - пояснила Шаинская в интервью ТАСС.
По ее словам, окончательное решение о месте похорон еще не принято, с российской стороны по этому поводу с вдовой пока никто не связывался.
Ранее супруга композитора сообщила, что Шаинский не оставил никакого завещания относительно места своего захоронения.
Композитор и автор известных детских песен Владимир Шаинский скончался 25 декабря на 93-м году жизни в больнице в Сан-Диего.