Владимира Шаиснкого похоронят после 10 января

27 Дек. 22:05 2017-12-27T22:05:20+03:00

Вдова композитора отметила, что окончательное решения о сроках и месте похорон Владимира Шаинского еще не принято

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Композитора Владимира Шаинского будут кремировать, и похоронят после 10 января будущего года. Об этом сообщила его супруга Светлана Шаинская.

Планируется, что похороны пройдут в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), где Шаинский жил в последние годы.

«Это будет, наверное, здесь, и только после 10 января, потому что сейчас праздники, а они должны выдать сначала сертификат (свидетельство о смерти), потом делать кремирование, но для всего этого должны быть рабочие дни, а сейчас многие на каникулах», - пояснила Шаинская в интервью ТАСС.

По ее словам, окончательное решение о месте похорон еще не принято, с российской стороны по этому поводу с вдовой пока никто не связывался.

Ранее супруга композитора сообщила, что Шаинский не оставил никакого завещания относительно места своего захоронения.

Композитор и автор известных детских песен Владимир Шаинский скончался 25 декабря на 93-м году жизни в больнице в Сан-Диего.