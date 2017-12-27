Путин: Россия достойно провожает уходящий год

27 Дек. 22:24 2017-12-27T22:24:08+03:00

Президент РФ отметил, что впереди еще много забот и планов

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Уходящий 2017 год «запомнится как важный этап» в жизни страны, и Россия провожает его достойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на приеме в честь Нового года в Кремле.

Российский лидер также отметил, что впереди еще много забот и планов.

«И я уверен, что все в наших руках», - добавил Путин.

В среду глава государства встретился с высшими должностными лицами субъектов РФ, исполняющими их обязанности, а также с вышедшими в отставку губернаторами этих регионов. В ходе собрания Кремле обсуждалась необходимость преемственности в работе.

Президент поблагодарил все присутствующих за труд и пожелал успехов в новом году.

«Наш путь - это путь приобретения знаний и ответственных дел», - резюмировал Путин.

Напомним, осенью Путин отправил в отставку несколько глав регионов в рамках кадровой ротации. Позже глава государства представил уволенных губернаторов к госнаградам и пообещал провести общую встречу с их преемниками для обмена опытом.