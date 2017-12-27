Путин: Россия достойно провожает уходящий год
Уходящий 2017 год «запомнится как важный этап» в жизни страны, и Россия провожает его достойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на приеме в честь Нового года в Кремле.
Российский лидер также отметил, что впереди еще много забот и планов.
«И я уверен, что все в наших руках», - добавил Путин.
В среду глава государства встретился с высшими должностными лицами субъектов РФ, исполняющими их обязанности, а также с вышедшими в отставку губернаторами этих регионов. В ходе собрания Кремле обсуждалась необходимость преемственности в работе.
Президент поблагодарил все присутствующих за труд и пожелал успехов в новом году.
«Наш путь - это путь приобретения знаний и ответственных дел», - резюмировал Путин.
Напомним, осенью Путин отправил в отставку несколько глав регионов в рамках кадровой ротации. Позже глава государства представил уволенных губернаторов к госнаградам и пообещал провести общую встречу с их преемниками для обмена опытом.