Екатерина Гордон подала в ЦИК документы для выдвижения на выборах президента

27 Дек. 22:38 2017-12-27T22:38:02+03:00

О своем желании побороться за президентский пост телеведущая сообщила еще осенью этого года

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Телеведущая Екатерина Гордон подала в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Олег Цуриков.

«В выборную компанию она идёт со слоганом «За правду!», а символом своей предвыборной кампании, назвала бумажный самолётик», - цитирует Цурикова «Интерфакс».

По его словам, программа телеведущей называется «Тотальные перевыборы или план Гордон» и предусматривает три главных шага, необходимых для победы над коррупцией и преодоления кризиса власти в России. В частности, это упразднение президентского поста и переход к парламентской республике, перевыборы парламента, мобилизация страны и принятие жестких мер для борьбы с иностранным сырьевым рейдерством, политическим и экономическим лобби.

Напомним, 23 декабря Партия добрых дел выдвинула Гордон для участия в президентских выборах. Согласно законодательству, она должна предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей.