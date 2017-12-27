27 Дек. 23:01 2017-12-27T23:01:16+03:00

Bloomberg: Совокупное состояние богатейших людей планеты выросло за год на триллион долларов Фото: REUTERS

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Совокупное состояние 500 богатейших жителей планеты выросло за последний год почти на 23% и сейчас составляет около $5,3 трлн.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров, 440 богачей из списка увеличили состояние на $1,05 трлн, а 58 потеряли $46 млрд. Активы еще двух миллиардеров не изменились.

Общее состояние 27 россиян из рейтинга увеличилось на $28 млрд и составило $275 млрд. Стоимость активов 159 богатейших американцев выросла на 18%, почти до $2 трлн.

Однако самые впечатляющие темпы роста продемонстрировали капиталы миллиардеров из Китая, увеличившись на $177 млрд или 65%.

В личном зачете лидирует владелец Amazon Джефф Безос, чье состояние по итогам года выросло на 34 млрд. Ранее он подвинул с первой строчки рейтинга основателя Microsoft Билла Гейтса.